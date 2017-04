PSV verspeelt dure punten op bezoek bij ADO Den Haag

PSV kwam na zeven minuten spelen nog wel op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Davy Pröpper, maar Mike Havenaar dompelde de regerend landskampioen in de 87e minuut toch nog in rouw.

Door de remise kan PSV de derde achtereenvolgende titel zo goed als zeker vergeten en ook het veroveren van de tweede plaats en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League wordt nog een hels karwei voor de ploeg van trainer Phillip Cocu.

PSV heeft met nog drie wedstrijden voor de boeg vier punten achterstand op Feyenoord en drie op Ajax. De Rotterdammers nemen het zondag voor eigen publiek op tegen FC Utrecht, terwijl de Amsterdammers in eigen huis de degens kruisen met sc Heerenveen.

ADO kon het punt heel goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De Hagenaars hebben als nummer dertien vier punten meer dan NEC, dat op dit moment een playoff-plek bezet.

Luuk de Jong

PSV begon met Gaston Pereiro in plaats van aanvoerder Luuk de Jong in de punt van de aanval sterk aan de wedstrijd in het Kyocera Stadion en kwam al heel snel op voorsprong.

Pröpper kreeg de bal na een vlotlopende aanval voor zijn voeten, omspeelde Thomas Meissner en liet doelman Robert Zwinkels kansloos met een schot in de verre hoek: 0-1.

Het doelpunt gaf de equipe van Cocu nog meer vertrouwen en het was dan ook wachten op de 0-2, al werden er niet heel grote mogelijkheden gecreëerd door de bezoekers.

Wel mikte Andres Guardado in de 24e minuut van grote afstand net naast en vergat Siem de Jong twee minuten voor rust de bal goed aan te nemen, waardoor de kans verkeken was.

ADO kon er in de eerste helft weinig tegenoverstellen. Alleen Havenaar slaagde er in de 36e minuut in gevaar te stichten, maar zijn kopbal belandde eveneens niet tussen de palen.

Buitenspel

Na rust beet de thuisclub een stuk feller van zich af en dat resulteerde in de 51e minuut ook bijna in de gelijkmaker. Havenaar vond nu wel het net met het hoofd, maar de treffer van de boomlange spits werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Vijf minuten later had Havenaar alsnog voor de 1-1 moeten zorgen. De Japanner had de bal van dichtbij voor het inschieten, maar raakte het leer totaal verkeerd, waardoor Jeroen Zoet nog redding kon brengen.

PSV leek daarna eindelijk weer bij de les en nam de regie in handen. Santiago Arias verzuimde de wedstrijd in de 62e minuut in het slot te gooien. De rechtsback dook uit het niets vrij voor Zwinkels op, maar plaatste de bal in het zijnet.

Die misser kwam PSV in extremis duur te staan. Havenaar reageerde attent op de rebound van een schot van Aaron Meijers en liet Zoet voor de eerste keer op reglementaire wijze kansloos met een kopbal. Daardoor lijkt PSV geen rol meer te spelen in de titelrace.

