Messi leidt Barcelona langs Sociedad, Real in slotminuut voorbij Gijon

Real Madrid heeft daardoor met nog zeven wedstrijden te gaan nog steeds een voorsprong van drie punten op Barcelona, dat een duel meer heeft gespeeld.

Barça stond zaterdagavond tegen Real Sociedad na 37 minuten met 2-0 voor door twee goals van Lionel Messi. Eerst schoot de Argentijnse aanvoerder vanaf ruim twintig meter hard en laag raak en vervolgens kon hij een rebound simpel binnen lopen na een schot van Luis Suarez.

De thuisploeg leek zo op een simpele avond af te stevenen, maar drie goals in de laatste vier minuten van de eerste helft - waarvan twee voor Real Sociedad - maakten het duel weer spannend.

In de 42e minuut betekende een eigen goal van Samuel Umtiti de aansluitingstreffer (2-1), maar vlak daarna bracht Paco Alcacer op aangeven van Messi de marge weer op twee. In de blessuretijd tekende Xabi Prieto voor de ruststand (3-2).

De bezoekers uit het Baskenland kregen in de tweede helft steeds meer de regie in handen. De subtopper had na rust meer balbezit dan Barça, maar de Catalanen hielden stand.

Real Madrid

Real trad niet bepaald in de sterkst mogelijke opstelling aan tegen Sporting Gijon. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale ontbraken bijvoorbeeld.

Gijon begon uitstekend en nam na een kwartier de leiding door een doelpunt van Duje Cop. Isco maakte echter al snel gelijk.

Na rust moest Real zich wederom terugknokken van een achterstand, na een treffer can Mikel Vesga. Alvaro Morata maakte na krap een uur spelen 2-2, waarna Isco in de slotminuut alsnog voor de zege zorgde.

Atletico Madrid

Atletico Madrid verstevigde de derde plaats op de ranglijst dankzij een 3-0 thuiszege op Osasuna. Yannick Ferreira-Carrasco (30e en 47e minuut) en Felipe Luis (61e minuut) namen de doelpunten voor hun rekening.

Ferreira-Carrasco verzuimde in de slotfase een hattrick te maken. De Belg faalde vanaf de penaltystip. De Ghanees Thomas Partey deed precies hetzelfde toen hij in blessuretijd de tweede penalty van Atletico mocht nemen. De Madrilenen hebben nu de laatste zes strafschoppen in de competitie gemist.

Door de eenvoudige overwinning kwam Atletico op 65 punten, vier meer dan nummer vier Sevilla. De derde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Champions League.

Ligue 1

In de Ligue 1 verloor Lille door doelpunten van Ndombe Mubele en Giovanni Sio in de eerste helft met 2-0 bij Stade Rennes.

El Ghazi mocht van trainer Franck Passi vanaf de aftrap beginnen bij de bezoekers en maakte ook de negentig minuten vol. Kishna kwam direct na de rust in het veld, maar ook de andere oud-Ajacied kon het tij niet keren.

Lille staat op de veertiende plaats in Ligue 1 met 37 punten uit 33 wedstrijden, zes punten boven de degradatiestreep.

Later op zaterdagavond boekte AS Monaco een moeizame 2-1 zege op degradatiekandidaat Dijon. Invaller Radamel Falcao maakte in de slotfase het winnende doelpunt voor de thuisploeg.

Cédric Varrault bracht Dijon kort voor rust op voorsprong. Nabil Dirar zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Dankzij de overwinning behoudt koploper Monaco drie punten voorsprong op achtervolger Paris Saint-Germain, dat vrijdag al met 2-0 won bij Angers.

