Jonker boekt met Wolfsburg belangrijke zege, Verhaegh scoort voor Augsburg

Wolfsburg werd in de blessuretijd van de eerste helft in het zadel geholpen door Ingolstadt-verdediger Markus Suttner, die zijn eigen doelman passeerde.

De manschappen van Jonker hadden na rust weinig meer te duchten van de bezoekers en liepen via treffers van Yunus Malli en Mario Gomez uit naar 3-0.

Jonker gunde Riechedly Bazoer wederom een basisplaats, maar haalde de in de winterstop van Ajax overgekomen middenvelder negen minuten voor tijd ook naar de kant. Verdediger Jeffrey Bruma ontbrak nog altijd wegens een knieblessure.

Wolfsburg steeg naar de dertiende plek op de ranglijst. De voorspong op nummer zestien FC Augsburg, dat op dit moment de playoff-plek bezit, bedraagt slechts één punt.

Augsburg pakte dankzij een 2-1 thuiszege op 1.FC Köln eveneens drie punten. Martin Hinteregger bracht 'FCA' al heel vroeg op het juiste spoor, waarna aanvoerder Paul Verhaegh de score verdubbelde vanaf de penaltystip.

Een eigen doelpunt van Philipp Max bracht Köln halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd, maar Augsburg trok de overwinning met hangen en wurgen over de streep. De thuisclub beëindigde het duel zelfs met negen man door rode kaarten in de slotfase voor Ja-Cheol Koo (twee keer geel) en voormalig sc Heerenveen-aanvaller Alfred Finnbogason.

RB Leipzig

Bovenin de ranglijst boekte RB Leipzig voor eigen publiek een ruime zege op SC Freiburg (4-0). Yussuf Poulsen, Timo Werner, Naby Keita en Diego Demme scoorden voor de nummer twee van de Bundesliga die uitstekend op koers ligt op een plaats in de Champions League van volgend seizoen.

Leipzig verkleinde de achterstand op Bayern München tot zeven punten. De koploper gaat zaterdagavond nog op bezoek bij Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund blijft de nummer vier van de Bundesliga. De formatie besloot een bewogen week met een zege op Eintracht Frankfurt (3-1). Marco Reus, Sokratis Papastathopoulos en Pierre-Emerick Aubameyang tekenden voor de treffers van de thuisploeg.

De politie zette veel agenten in rond het duel. Dat had alles te maken met de aanslag van dinsdag op de spelersbus van Dortmund, die op weg was naar het thuisduel met AS Monaco in de Champions League. De UEFA stelde de ontmoeting slechts met een dagje uit. Met de schrik nog in de benen gingen de Duitsers woensdag onderuit tegen de koploper van Frankrijk (2-3).

Hoffenheim verdedigde de derde positie in de stand met een spectaculaire zege op Borussia Mönchengladbach (5-3).

