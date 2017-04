Dortmund draagt zege op aan Bartra, Bayern gelijk in 250e duel Robben

De Borussia Dortmund-spelers hielden na het duel met Eintracht Frankfurt tijdens de ereronde over het veld het shirt van verdediger Bartra met het rugnummer 5 omhoog.

"We hebben voor de aftrap afgesproken om negentig minuten alles te geven'', zei verdediger Sokratis Papastathopoulos, die met een prachtige knal de 2-1 voor zijn rekening nam. "Dit doelpunt was voor Marc.''

Bartra was het voornaamste slachtoffer van de aanslag op de spelersbus van Dortmund, dinsdagavond kort voor het duel met AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaard raakte gewond door het rondvliegende glas en brak een botje in zijn pols. Bartra mocht zaterdag na vier dagen het ziekenhuis verlaten en volgde de wedstrijd tegen Frankfurt thuis voor de televisie.

"We hebben constant contact met Marc", zei aanvoerder Marcel Schmelzer, die tegen Eintracht ook Marco Reus en Pierre-Emerick Aubameyang zag scoren. "Het gaat beter met hem en hij wil zo snel mogelijk weer bij ons zijn. Deze zege is voor hem.''

De politie zette veel agenten in rond het duel. Borussia blijft door de zege op de vierde plek staan in de Bundesliga.

Bayern

Bayern kwam drie dagen na de teleurstellende 1-2 thuisnederlaag tegen Real Madrid in de kwartfinale van Champions League niet verder dan 0-0 op bezoek bij Bayer Leverkusen.

De koploper kreeg genoeg kansen en speelde bovendien het laatste halfuur tegen tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Bayer-verdediger Tin Jedvaj.

Robben kwam na een uur in het veld voor Douglas Costa, maar ook de Nederlander kon het verschil niet maken.

De aanvoerder van Oranje speelde zijn 250e officiële duel voor de 'Rekordmeister'. De 33-jarige Robben komt sinds 2009 uit voor Bayern, dat hem toen in de zomer overnam van Real Madrid.

RB Leipzig

RB Leipzig verkleinde de achterstand op Bayern tot acht punten met nog vijf wedstrijden te gaan. De nummer twee van de Bundesliga won zaterdag zelf simpel van SC Freiburg: 4-0.

Yussuf Poulsen, Timo Werner, Naby Keita en Diego Demme scoorden voor RB Leipzig, dat uitstekend op koers ligt voor een plaats in de Champions League van volgend seizoen.

Wolfsburg

VfL Wolfsburg was in eigen huis met 3-0 te sterk voor FC Ingolstadt 04. De ploeg van trainer Andries Jonker werd in de blessuretijd van de eerste helft in het zadel geholpen door Ingolstadt-verdediger Markus Suttner, die zijn eigen doelman passeerde.

De thuisploeg had na rust weinig meer te duchten van de bezoekers en liepen via treffers van Yunus Malli en Mario Gomez uit naar 3-0.

Jonker gunde Riechedly Bazoer wederom een basisplaats, maar haalde de in de winterstop van Ajax overgekomen middenvelder negen minuten voor tijd naar de kant. Verdediger Jeffrey Bruma ontbrak nog altijd wegens een knieblessure.

Wolfsburg steeg naar de dertiende plek op de ranglijst. De voorspong op nummer zestien FC Augsburg, dat op dit moment de playoff-plek bezit, bedraagt slechts één punt.

Verhaegh

Augsburg pakte dankzij een 2-1 thuiszege op 1.FC Köln eveneens drie punten. Martin Hinteregger bracht 'FCA' al heel vroeg op het juiste spoor, waarna aanvoerder Paul Verhaegh de score verdubbelde vanaf de penaltystip.

Een eigen doelpunt van Philipp Max bracht Köln halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd, maar Augsburg trok de overwinning met hangen en wurgen over de streep.

De thuisclub beëindigde het duel zelfs met negen man door rode kaarten in de slotfase voor Ja-Cheol Koo (twee keer geel) en voormalig sc Heerenveen-aanvaller Alfred Finnbogason.

Hoffenheim verdedigde de derde positie in de stand met een spectaculaire zege op Borussia Mönchengladbach (5-3).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga