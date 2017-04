Janssen trefzeker voor winnende Spurs, weer zege Koeman en Everton

Vincent Janssen zorgde diep in blessuretijd met zijn eerste velddoelpunt in de competitie voor de Spurs voor het slotakkoord in het duelt met Bournemouth. De Nederlandse aanvalsleider slaagde er eerder dit seizoen al wel één keer in een strafschop te benutten.

Janssen moest zaterdag op de bank beginnen, omdat Harry Kane weer fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen. De eerste spits maakte vorige week in het eveneens met 4-0 gewonnen duel met Watford als invaller zijn rentree, nadat hij daarvoor ruim drie weken aan de kant stond met een enkelblessure.

Kane was tegen Bournemouth vlak na rust verantwoordelijk voor de 3-0. Moussa Dembélé en Heung-Min Son namen in de eerste helft de andere treffers van Tottenham voor hun rekening.

Door de overtuigende overwinning verstevigde Tottenham de tweede plaats op de ranglijst. Met nog zes speelrondes voor de boeg bedraagt de voorsprong op nummer drie Liverpool liefst acht punten.

De titel lijkt wel ver weg voor Tottenham. De equipe van Pochettino moet in de laatste weken van de competitie zeven verliespunten goedmaken op Chelsea, dat zondag op bezoek gaat bij Manchester United.

Koeman

Ronald Koeman steeg met Everton naar de vijfde plaats dankzij een 3-1 thuiszege op Burnley. Alle treffers vielen na rust.

Phil Jagielka zette Everton in de 49e minuut op voorsprong, maar Sam Vokes bracht Hull drie minuten later vanaf de penaltystip weer op gelijke hoogte.

Everton ging er in de slotfase toch met de overwinning vandoor. Eerst was het Ben Mee die Everton in de 71e minuut onbedoeld een handje hielp door de bal in zijn eigen doel te schieten, waarna Premier League-topscorer Romelu Lukaku de wedstrijd in de 74e minuut in het slot gooide.

Everton heeft net als nummer zes Manchester United 57 punten, maar wel drie duels meer gespeeld. Arsenal staat zevende op op drie punten van Everton en United, maar de 'Gunners' hebben ook drie wedstrijden minder gespeeld dan de formatie van Koeman.

Stoke City

Stoke City rekende op eigen veld af met Hull City (3-1). Marko Arnautovic, Peter Crouch en Xherdan Shaqiri maakten de doelpunten voor de thuisploeg, waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters een basisplaats hadden.

Daryl Janmaat en Nordin Amrabat waren met Watford te sterk voor Swansea City (1-0), waarbij Luciano Narsingh en Leroy Fer weer mochten beginnen.

Fabio Borini redde in de slotfase een punt voor hekkensluiter Sunderland in het thuisduel met West Ham United (2-2). Het duel tussen Crystal Palace en regerend landskampioen Leicester City leverde geen winnaar op (2-2).

