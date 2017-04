Janssen draagt met doelpunt bij aan ruime zege Tottenham Hotspur

Voetbal

Voetbal Winnend Juventus ziet achtervolger AS Roma dure punten verspelen Juventus heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de Serie A. De regerend landskampioen won zelf met 0-2 op bezoek bij Pescara en zag directe concurrent AS Roma in eigen huis niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel tegen Atalanta Bergamo.