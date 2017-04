PSV-verdediger Arias vindt dat hij toe is aan volgende stap

"In de zomer hoop ik dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil en is daarmee bezig," aldus de Colombiaanse rechtsback in het Eindhovens Dagblad.

"Na vier seizoenen in Eindhoven voelt het als een einde van een cyclus. Net als andere latino’s die PSV speelden, wil ik na een aantal jaar Nederland ook weer verder. Maar het is belangrijk dat er voldoende perspectief op speeltijd is. Als er niks komt, dan blijf ik met alle liefde hier."

De 25-jarige speler speelt sinds 2013 voor PSV. Dit seizoen kwam hij tot op heden 24 keer in actie bij de regerend landskampioen.

ADO Den Haag

Arias neemt het zaterdagavond om 19.45 uur met PSV op tegen ADO Den Haag, de nummer dertien van de de Eredivisie.

PSV staat op dit moment op de derde plek in de competitie. Het gat met koploper Feyenoord bedraagt vijf punten. De Eindhovenaren verloren een wedstrijd minder dan ploeg uit Rotterdam, maar speelden al wel acht keer gelijk.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.