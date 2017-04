Trefzekere Weghorst geniet van wedstrijd tegen oude club Heracles

"Ik vond het hartstikke leuk om hier terug te zijn en tegen mijn oude teamgenoten te spelen", zei Weghorst na afloop tegenover FOX Sports. "Voor ons zitten we aan de goede kant van de score, dus ik ben dik tevreden."

Zijn doelpunt tegen Heracles was al weer zijn dertiende. Nooit eerder maakte de aanvaller in competitieverband zo veel doelpunten in één seizoen.

Weghorst kwam tussen 2014 en 2016 73 keer uit voor Heracles. Daarin scoorde hij in totaal 24 doelpunten.

AZ staat op de zesde plaats in de Eredivisie. Met een wedstrijd meer gespeeld, is het gat met de nummer vijf, Vitesse, twee punten. Volgende week zaterdag nemen de Alkmaarders het op tegen FC Twente. Een week later staat de KNVB-bekerfinale tegen Vitesse op het programma.

