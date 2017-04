Viergever wil dat gretigheid Ajax er ook tegen Heerenveen 'vanaf spat'

"Door het drukke programma zijn het zware tijden, maar we moeten dit doortrekken tegen Heerenveen", aldus Viergever. "We willen kampioen worden en dat kan alleen als we alles winnen. Zondag moet er weer een goed Ajax staan."

De wedstrijd tegen Schalke heeft wel veel kracht gekost, ook bij de 27-jarige Viergever. Daley Sinkgraven moet het duel met de Friezen zelfs missen omdat hij tegen de Duitsers een knieblessure opliep.

"Daley kreeg last van zijn knie, ik voelde mijn lies, Donny van de Beek moest er tien minuten voor tijd af met kramp. Dat geeft aan hoeveel we hebben moeten geven tegen Schalke. We waren de bovenliggende partij, maar we moeten niet vergeten dat Schalke veel kwaliteit heeft. Ze staan tiende in de Bundesliga, maar geloof me, in de Eredivisie zouden ze gewoon bovenin meedraaien."

Ingestampt

Viergever, die bezig is aan zijn derde seizoen in de Arena, vindt dat er bij Ajax ook genoeg kwaliteit rondloopt. Vooral door de breedte van de selectie heeft hij een goed gevoel over de titelrace met Feyenoord.

"We hebben ongelooflijk veel achter de hand. Tegen Schalke moest Frenkie de Jong tien minuten voor tijd ineens invallen en hij draaide feilloos mee. Matthijs de Ligt stond er de tweede helft weer en Van de Beek verving Lasse Schöne fantastisch."

"De concurrentie is dus groot, maar dat zorgt voor een gretigheid die er echt vanaf spatte tegen Schalke. Iedereen weet ook precies wat er per positie gevraagd wordt. Dat is er echt ingestampt door de trainer."

Viergever merkt daarbij ook verschil met zijn eerste twee seizoenen bij Ajax, toen de club veel eerder afhaakte in Europa en geen kampioen werd. "We gaan nu nog meer van eigen kracht uit. We durven vooruit te voetballen en door te dekken. Dat moeten we zondag tegen Heerenveen weer doen. En donderdag tegen Schalke ook. Alleen dan gaan we door."

De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen begint zondag om 16.45 uur in de Arena. Koploper Feyenoord, dat een punt meer heeft, speelt om 14.30 uur thuis tegen FC Utrecht.