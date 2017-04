Feyenoord onder druk in titelstrijd: 'Het moet met hard werken gebeuren'

Rinus Israël, kampioen met Feyenoord in 1974:

"Ze moeten het vertrouwen houden en de overtuiging hebben dat ze gewoon kampioen kunnen worden. Als iedereen in goeden doen is, dan kan Feyenoord alle vier zijn wedstrijden winnen. Dat vertrouwen zal misschien wel iets minder zijn geworden. Er zijn wel excuses, al heb je daar natuurlijk niet veel aan. Tegen PEC Zwolle hebben ze met blessures te maken gehad en ze hebben geen brede bank. Er komen geen spelers in die hetzelfde brengen. Vooral Nicolai Jörgensen werd gemist, maar ook Rick Karsdorp brengt iets extra's en Terence Kongolo is een stabiele verdediger."

"De manier waarop het vroege tegendoelpunt tegen PEC tot stand kwam; dat kun je je niet permitteren. Keeper Brad Jones was ook niet helemaal attent. In het begin moet je in ieder geval zorgen dat je verdedigend goed staat."

“Ik denk dat ze het gaan redden en dat ze zelfs nog een wedstrijd mogen verliezen” Rinus Israël

​"Mentaal denk ik dat het wel in orde is bij Feyenoord. Ze hebben een aantal geroutineerde jongens zoals Dirk Kuijt en Karim El Ahmadi. Zij zijn goed genoeg om anderen bij de les te houden. Ze hebben al genoeg meegemaakt en zullen niet zo snel van de kook raken."

"Ik denk dat ze het gaan redden en dat ze zelfs nog een wedstrijd mogen verliezen. Ajax moet nog naar PSV, heeft een druk programma en moet alles winnen. Ik zou het hartstikke leuk vinden als ze het redden. Ze hebben het hele seizoen bewezen dat ze de beste ploeg zijn en ze hebben het best gepresteerd op een behoorlijk niveau. Of ik emotioneel ben als ze kampioen worden? Nee, dat niet. Ik vind het hartstikke mooi, maar daar ben ik te nuchter voor. Toen ik zelf kampioen werd, heb ik het ook op mijn manier beleefd."

Ivan Nielsen, kampioen met Feyenoord in 1984:

"De gouden tip? Dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat ze gewoon hard moeten blijven werken. Ik heb de laatste wedstrijden van Feyenoord gezien en ze hebben het nodig dat een aantal jongens van blessures terugkomt. Ze missen toch iets nu, vooral in de aanval. Jörgensen is een aardige speler en hij maakt z'n doelpuntjes. Hij is heel belangrijk. En dat in zijn eerste jaar in Rotterdam. Zoals hij nu speelt, kennen we hem in Denemarken ook. Bij FC Kopenhagen deed hij hetzelfde."

"De wedstrijden die ik van Feyenoord heb gezien, waren niet zo goed. Tegen PEC Zwolle was het niet geweldig. Ze kwamen zomaar achter, de organisatie was gewoon niet goed. Ze misten iets. Op zo'n moment moet het met hard werken gebeuren, anders kom je er niet. Ze missen kwaliteit. Ik vind Ajax beter. Ze hebben veel goede spelers en staan er echt als ploeg. Dat mis ik bij Feyenoord en ook bij PSV een beetje."

“Wij hadden Johan Cruijff, dat scheelde een stuk” Ivan Nielsen

"In 1984 was de situatie waarin ik met Feyenoord zat heel anders. Druk was geen probleem. Wij hadden Johan Cruijff, dat scheelde een stuk. Ik zie eigenlijk geen gelijkenissen met nu. Voetbal is nu namelijk heel anders. Vroeger hadden we naast Cruijff ook nog jongens als Ruud Gullit, Ben Wijnstekers en ik. En er was op het veld veel meer tijd om iets te doen en te bedenken. Een wereld van verschil met nu."

"Ik volg Feyenoord op dit moment niet echt goed genoeg om te kunnen zeggen of ze het gaan redden. Het gaat nu in ieder geval wel iets minder. Als oud-speler van Feyenoord en PSV heb ik in ieder geval twee kansen, haha. Als Ajax maar geen kampioen wordt."

Regi Blinker, kampioen met Feyenoord in 1993:

"Ik vind het lastig om te zeggen hoe Feyenoord het vol gaat houden. Ik heb het idee dat er het hele seizoen een goed gevoel en goede focus was. Ik heb Giovanni van Bronckhorst en een paar spelers tussendoor gesproken. Het zag er goed uit en dat zag je terug in de wedstrijden. In de situatie waarin ze nu zitten, moeten ze proberen zoveel mogelijk terug te gaan naar dat gevoel. Als dat lukt, kunnen ze ook weer voor de goede resultaten gaan."

"De situatie is niet meer hetzelfde en dat gaat nu eenmaal in de koppies zitten, maar ze hebben nog steeds alles in eigen hand. Ze moeten de dingen doen die ze eerder ook deden. Het heeft met trainen te maken, met instelling, maar ook met de wisselspelers. Die moeten het nu laten zien, maar dan in het veld. Ik had veel vertrouwen in de breedte van de selectie, maar je zag bijvoorbeeld tegen Ajax dat ze eigenlijk niet brachten wat er verwacht werd."

"Je kunt vraagtekens zetten bij de kwaliteit van die spelers. Het zijn spelers die weinig minuten maken en dat is wel een verschil met Ajax en PSV, die wekelijks met een beloftenteam op niveau spelen in de Jupiler League, waar de reserves minuten kunnen maken. Jongens als Michiel Kramer, Marko Vejinovic en Renato Tapia spelen gewoon te weinig."

"In het seizoen 1992/1993 zat ik met Feyenoord in een heel andere situatie dan de club nu zit. Wij stonden toen maar één of twee weken even bovenaan en verder alleen maar tweede of derde. We deden mee zover we konden. In de laatste twee wedstrijden speelde PSV ineens gelijk tegen FC Volendam en Willem II, waardoor wij de koppositie konden pakken. Dat was een heel ander gevoel."

"Ik heb er nog wel vertrouwen in dat Van Bronckhorst, maar ook Jean-Paul van Gastel, Jan Wouters en Dirk Kuijt op de rest kunnen inpraten. Ik heb wel meer twijfel, maar ik denk nog steeds dat Feyenoord het gaat redden. Dat heeft ook te maken met het drukke programma van Ajax, want dat speelt gewoon mee. Ik vind het in ieder geval mooi dat het financieel en sportief weer goed gaat met mijn oude club. Als ze kampioen worden, gaan ze de Champions League in, verdienen ze meer en krijgt ook het Nederlandse voetbal een boost."

Bert Konterman, kampioen met Feyenoord in 1999:

"Feyenoord staat nog steeds eerste, dus ze moeten gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn en alleen maar naar zichzelf kijken. Er zal nu natuurlijk wel wat druk bij komen kijken. Feyenoord is een grote club, daar zijn de verwachtingen immens. Als ze na al die jaren dan echt een keer kampioen gaan worden, is die druk nog eens drie keer zo groot. Voor heel veel jonge spelers is dat een nieuw gevoel en een nieuwe ervaring."

"Ik hoop dat Van Bronckhorst de spelers tot het einde gefocust houdt. Ze hebben alles nog in eigen hand en moeten alleen maar met zichzelf bezig zijn. Wat er daarbuiten door iedereen gezegd wordt, is gelul. Er komt gewoon heel veel kracht op een speler af. Er zijn vrienden, familie, buren, zaakwaarnemers en media die een mening hebben en iets van je willen. Dat zijn heel veel factoren waarmee je moet leren omgaan."

“Dat er mensen zijn die het kampioen van de armoede noemen, dat is allemaal gelul” Bert Konterman

"Voor mijn gevoel is dat nu nog intenser dan in mijn kampioensjaar. Wij waren in 1999 ook meer ervaren. We maakten meer vlieguren, waardoor we minder snel in de war waren. Dat was wel lekker als de druk op de ketel kwam. De wijn was wat rijper, al zie ik ook wel gelijkenissen met nu. Het team is namelijk onverstoorbaar. De laatste weken is het wat minder, maar vanaf het begin van het seizoen is er een heel goede serie neergezet. De jongens kunnen elkaar goed inschatten en helpen. Daar moeten ze op blijven vertrouwen."

"Ik denk dat Feyenoord het vol gaat houden. Dat er mensen zijn die het kampioen van de armoede noemen, dat is allemaal gelul. Als je wint, heb je altijd gelijk."

