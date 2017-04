Jong Feyenoord vanaf seizoen 2018/2019 in voetbalpiramide

Voetbal

Voetbal Vooruitblik Eredivisie: Feyenoord heeft zelden perfect eindschot In de laatste zes wedstrijden verspeelde koploper Feyenoord bijna evenveel punten als in de 24 duels daarvoor. Het verschil tussen de Rotterdammers en achtervolger Ajax, dat thuis ijzersterk is in de lente, is nog maar één punt. Dat en meer in de vooruitblik op de 31e speelronde.