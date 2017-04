PSV zonder Willems en Hendrix tegen ADO Den Haag

Dat vertelde trainer Phillip Cocu vrijdag in zijn perspraatje. Linksback Willems heeft een hamstringblessure. Zijn logische vervanger lijkt Joshua Brenet.

Middenvelder Hendrix, doorgaans wisselspeler bij PSV, raakte donderdag op de training geblesseerd. De ernst van de kwetsuur moet nog worden onderzocht. Reservedoelman Pasveer heeft last van zijn heup.

Andres Guardado behoort wel tot de wedstrijdselectie. De Mexicaanse middenvelder liet donderdag een deel van de training lopen wegens kleine pijntjes.

Bij ADO Den Haag is middenvelder Danny Bakker een vraagteken met een kuitblessure.

In vorm

In het Kyocera Stadion staan twee ploegen in vorm tegenover elkaar. ADO Den Haag won drie duels op rij, PSV is zes duels zonder nederlaag. Vijf van die zes wedstrijden werden gewonnen.

"PSV zit in een goede fase", zei Cocu vrijdag. "Als je kijkt hoe we spelen, dan denk ik dat wij de laatste tijd goede stappen hebben gezet. Die moeten we zaterdag een vervolg moeten geven."

Met nog vier duels te gaan staat PSV derde in de Eredivisie, met vier punten achterstand op Ajax en vijf op Feyenoord. "We hebben zeker nog iets om voor te strijden, we spelen thuis nog tegen Ajax en kunnen dichterbij komen", stelde Cocu.

Groenendijk

ADO-trainer Alfons Groenendijk stelde in zijn persconferentie dat het gevoel momenteel goed is bij zijn club. "We hebben ons optimaal voorbereid op PSV. Het is weer een belangrijk duel in de laatste serie wedstrijden van dit seizoen."

Door de zegereeks zijn de verwachtingen in Den Haag hooggespannen. "Men mag nu wel iets van ADO Den Haag verwachten. Daar moet je niet voor weglopen."

Groenendijk: "We hoeven niet bang voor PSV te zijn. Ik kijk ernaar uit. Het is een mooi affiche, maar we moeten ook punten halen. Als trainer ben je alleen tevreden als je iets overhoudt aan de wedstrijd. Goed spelen is natuurlijk fijn. Maar aan een bos bloemen hebben we niks, we willen resulaat."

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV begint zaterdag om 19.45 uur.

