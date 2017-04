Jörgensen en El Ahmadi waarschijnlijk terug bij Feyenoord tegen Utrecht

"Het ziet er goed uit", aldus trainer Giovanni van Bronckhorst, die tegen de huidige nummer vier op de ranglijst ook Terence Kongolo ziet terugkeren.

Jörgensen viel anderhalve week terug geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Ajax. Tijdens de warming-up voor het duel met PEC Zwolle, kreeg Jörgensen zondag opnieuw last van een beknelde zenuw in zijn onderrug en haakte daardoor kort voor de aftrap af. Nu lijkt de aanvaller definitief van zijn klachten af.

El Ahmadi, die tegen Zwolle kort voor tijd het veld verliet met liesklachten, trainde woensdag nog apart. Inmiddels is ook hij klachtenvrij. Kongolo keert terug van een bovenbeenblessure, die hem een maand aan de kant hield.

Bij Feyenoord ontbreken zondag in ieder geval Bilal Basacikoglu en Rick Karsdorp wegens blessures. Beide spelers verlengden deze week wel hun contract in De Kuip.

Spanning

Van Bronckhorst erkent dat er bij zijn spelers sprake is van spanning met nog vier duels te gaan in de competitie.

"De groep is rustig, maar natuurlijk is er wel sprake van spanning. Dat hoort bij spelen in de top, zeker in de laatste fase van de competitie. Dan worden de prijzen verdeeld", aldus Van Bronckhorst.

De trainer heeft niet overwogen om een mental coach bij de groep te halen voor de slotfase van de competitie, waarin de koploper een voorsprong van één punt verdedigt ten opzichte van nummer twee Ajax.

"Mentaal begint het ook vanaf dag één. Er wordt de spelers van alles aangereikt, maar ik heb vertrouwen in deze spelersgroep. Ik denk dat wij mentaal heel sterk zijn. Een mental coach is niet nodig. We kunnen heel Rotterdam blij maken. Dat moet je een drive geven, dat voelen de jongens ook", stelt Van Bronckhorst.

