Mourinho verwijt United-aanvallers gebrek aan goals tegen Anderlecht

"De aanvallers hadden het hier af moeten maken, maar dat lieten ze na. Het resultaat had veel beter moeten zijn en dat kunnen we alleen onszelf verwijten", aldus de 54-jarige Portugees tegenover Britse media over het heenduel in de kwartfinale van de Europa League.

United-middenvelder Henrikh Mkhitaryan maakte in de 37e minuut de openingstreffer in Brussel, waarna Leander Dendoncker namens Anderlecht vlak voor tijd alsnog de 1-1 binnenschoot. Die gelijkmaker was tegen de verhouding in, want de ploeg van Mourinho had vrijwel de hele wedstrijd het overwicht.

"We hebben te vaak heel makkelijk balverlies geleden. Onze aanvallen in de counter gingen de mist in door slechte beslissingen en matige passes. Toen gaven we Anderlecht ook nog eens de mogelijkheid om richting onze goal te komen. Gelukkig werd dat opgelost door onze verdedigers", zei Mourinho.

Slordig

"Het ging te makkelijk voor ons, daardoor werden we slordig. Het is niet het einde van de wereld, maar het moet gewoon beter. Dat kan net het verschil maken. Toch hebben we nog een goede uitgangspositie en hopelijk gaan we door naar de halve finale."

Mourinho erkent dat United nu de favoriet is om door te gaan. "Om aan de thuiswedstrijd te beginnen met het voordeel van een gemaakte uitgoal, dat is altijd goed." Voor die wedstrijd van komende donderdag speelt Manchester United zondag eerst in de Premier League thuis tegen Chelsea.