Van de Beek wil na zege op Schalke 04 doorpakken in Eredivisie

"We zijn nu al bezig met Heerenveen. We willen namelijk verder in Europa, maar ook kampioen worden", aldus Van de Beek voor de camera van NUsport. "En er is nog van alles mogelijk. We gaan weer vol gas geven in de Eredivisie. De druk moet op Feyenoord."

Overigens lijkt het onwaarschijnlijk dat de 19-jarige middenvelder tegen Heerenveen weer in de basis zal staan. Tegen Schalke 04 verving hij Lasse Schöne, die tegen de Friezen terug is van een schorsing.

"Ik denk dat Lasse weer gaat spelen. Het is voor mij wachten tot de kans opnieuw komt. Er komen vast nog wel schorsingen en blessures dus ik moet scherp blijven zodat ik in de laatste weken van het seizoen veel toe kan voegen."

Voordeel voor Van de Beek is dat hij op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan. Tegen Schalke speelde hij meer verdedigend en over die rol had hij voor én na de wedstrijd contact met de man die hij verving.

"Lasse is tevreden over hoe ik het in heb gevuld. Hij gaf me vooraf wat tips en ik heb ook nog met trainer Peter Bosz gesproken. Hij zei dat ik iets te gretig ben naar de bal en daardoor soms iets te veel inzak. Terwijl hij liever heeft dat ik dieper sta. Het is natuurlijk ook wennen voor me."

Heerlijk

Van de Beek, die in de vorige ronde tegen FC Kopenhagen ook al een basisplaats had, merkt wel dat hij door de Europese wedstrijden snel beter word. "Dit zijn heerlijke duels. Hier ik wordt alleen maar sterker van."

Door de 2-0 zege op Schalke lijkt het Europa League-avontuur van Ajax bovendien nog lang niet voorbij. Volgende week is de return in Gelsenkirchen en de halve finale lonkt, al wil Van de Beek daar nog niet aan denken.

"We hebben een goede uitgangspositie, maar ik zeg niet dat we met één been in de halve finale staan. Met deze stand is nog van alles mogelijk. Dat is meteen ook een verbeterpunt voor ons. We moeten meer goals maken want dan kunnen we een wedstrijd pas echt op slot gooien. Met 2-0 zijn we er nog niet."

De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen begint zondag om 16.45 uur in de Arena en staat onder leiding van Danny Makkelie. Feyenoord speelt eerder op de dag om 14.30 uur thuis tegen FC Utrecht.