Huntelaar kan door nederlaag niet genieten van terugkeer in Arena

"Het was een prachtig ontvangst van het Ajax-publiek", aldus de 33-jarige spits, die een kwartier voor tijd als invaller in het veld kwam. Op dat moment stond de 2-0 eindstand al op het scorebord in de Arena.

"Door die tussenstand kon ik niet genieten. Ik heb er de pest over in, al ben ik wel trots dat het publiek mij zo verwelkomde. Ik heb hier drie jaar gespeeld. Ajax is met Schalke de club waar ik het meeste mee heb en voor voel. Dat weet iedereen."

De 76-voudig Oranje-international beseft dat Schalke nog goed weg kwam in de eerste wedstrijd in de kwartfinales. Na twee goals van Davy Klaassen lieten Bertrand Traoré en Amin Younes goede kansen onbenut en schoot Donny van de Beek tegen de onderkant van de lat.

Mopperen

"Het had wel 4-0 kunnen zijn. Ja, we mogen niet mopperen met 2-0. Gelukkig wist onze doelman Ralf Fährmann ons redelijk op de been te houden met goede reddingen. Maar eigenlijk hebben we geen moment aanspraak mogen maken op een goed resultaat."

Return

Huntelaar zag het vanaf de reservebank misgaan. "Ajax zette ons meteen onder druk en was agressiever. Wij werden gedwongen de lange bal te spelen, maar dan waren we hem vervolgens snel weer kwijt. Voorin stonden onze spitsen geïsoleerd. Het was een drama aan onze kant."

Over een week is de return al in de Veltins Arena. Ondanks de verdiende zege voor Ajax heeft Huntelaar nog hoop dat zijn ploeg doorgaat naar de laatste vier.

"Als we in Gelsenkirchen snel 1-0 maken dan krijgt Ajax het lastig. Maar een goal van Ajax en we moeten er vier maken om door te gaan. Dan wordt de opdracht wel heel zwaar. We moeten dus de nul houden en dan kan het nog."