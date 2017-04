Babel ondanks goal onderuit met Besiktas in kwartfinale EL, United gelijk

Het duel tussen Lyon en Besiktas werd ontsierd door rellen die voorafgaand aan de wedstrijd uitbraken in het stadion. Honderden supporters voelden zich genoodzaakt om via het veld weg te vluchten, waardoor het duel enige tijd moest worden uitgesteld.

Na drie kwartier verschenen beide clubs toch aan de aftrap. Babel werd na een kwartier vrijgespeeld door Anderson Talisca en zorgde met een bekeken schotje voor de openingstreffer.

Lyon ging agressief op zoek naar de gelijkmaker, creëerde grote kansen, maar had weinig geluk. In de 83e minuut was het Corentin Tolisso, die na een vrije trap toch de gelijkmaker kon binnentikken: 1-1.

Een enorme blunder van Besiktas-doelman Fabri leidde de 2-1 in voor Lyon. De keeper probeerde zichzelf vrij te spelen in zijn eigen strafschopgebied, maar verloor de bal aan Jérémy Morel. De verdediger liet die kans niet onbenut.

Over precies een week vindt de return plaats in Istanbul.

Manchester United

Manchester United deed zichzelf tekort door in de uitwedstrijd tegen Anderlecht met 1-1 gelijk te spelen. De ploeg van José Mourinho had lang de beste papieren in het Constant Vanden Stock-stadion, nadat het op slag van rust via Henrikh Mkhitaryan op voorsprong was gekomen.

Kort voor het doelpunt van de Armeense middenvelder had Jesse Lingard al van dichtbij tegen de paal geschoten.

United leek op de overwinning af te stevenen, totdat Belgisch international Leander Dendoncker in de 86e minuut raak kopte uit een prachtige voorzet van Ivan Obradovic.

Verdediger Bram Nuytinck speelde de hele wedstrijd mee bij Anderlecht. Bij Manchester mocht Timothy Fosu-Mensah in de slotfase invallen.

Celta de Vigo

Celta de Vigo won thuis met 3-2 van het Racing Genk van Jean-Paul Boëtius. Boëtius zette zijn ploeg na tien minuten met een kopbal op voorsprong in het uitduel met Celta, maar de Spanjaarden herstelden zich en bogen de achterstand nog in de eerste helft om.

Grote man bij Celta was oud-Feyenoorder John Guidetti. De Zweed gaf de assist op Pione Sisto en zorgde met een laag schot voor de 1-3. Iago Aspas was verantwoordelijk voor de tweede treffer voor Celta.

Na rust deed Genk nog wat terug met een doelpunt van invaller Thomas Buffel, waardoor de ploeg van de Nederlander Albert Stuivenberg enigszins uitzicht heeft op een plek in de halve finale van de Europa League.

