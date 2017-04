Koeman: 'Lukaku heeft me verteld dat hij niet bijtekent'

Sindsdien heeft Lukaku, wiens contract nog loopt tot 2019, Everton in het ongewisse gelaten. De sterspeler van de 'Toffees' gaf in een interview wel aan dat hij zijn keuze al heeft gemaakt.

"Hij heeft me zelf verteld dat hij niet bij gaat tekenen", zei Koeman donderdag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Burnley.

Momenteel is Lukaku met 23 goals topscorer in de Engelse competitie. Hij zou al langere tijd in de belangstelling staan van koploper Chelsea, de club waar hij tussen 2011 en 2014 al onder contract stond.

Drogba

Voormalig Chelsea-speler Didier Drogba liet in een interview met Sky Sports optekenen dat hij weet waar de toekomst van Lukaku ligt. "Ik wacht nog op een telefoontje van Drogba om het mij te vertellen", reageerde Koeman cynisch.

Lukaku kwam in 135 competitieduels voor Everton in totaal 66 keer tot scoren. Everton, dat de zevende plek bezet in de Premier League, ontmoet zaterdagmiddag Burnley op Goodison Park.

