De Haan en Vonk aan de slag bij jeugdopleiding Ajax Cape Town

Vonk begint per direct aan zijn nieuwe functie. De Haan sluit aan na afloop van het EK voor vrouwen, dat van 16 juli tot 6 augustus wordt gehouden in Nederland. De 73-jarige Fries is adviseur van bondscoach Sarina Wiegman.

De 47-jarige oud-doelman Vonk stond vier jaar onder de lat bij de zusterclub van Ajax en sloot er in 2011 zijn profcarrière af. Die laatste twee seizoenen werkte hij er onder De Haan, die van 2009 tot 2011 hoofdtrainer was van Ajax Cape Town.

"Ik ben erg blij om weer terug te zijn in Zuid-Afrika", zegt Vonk op de website van Ajax Cape Town. "We willen het niveau van de jeugdopleiding opschroeven. In eerste instantie richten we ons op de trainers en op die manier maken we ook de spelers beter."

Vonk speelde 43 interlands voor Zuid-Afrika en keepte onder meer op het WK van 1998 in Frankrijk. Tussen 1996 en 2004 verdedigde hij het doel van sc Heerenveen, waar De Haan toen trainer was.