Voetbal

Voetbal FIFPro vindt dat Dortmund meer rust had moeten krijgen na aanslag Spelersvakbond FIFPro vindt dat Borussia Dortmund nooit zo snel na de aanslag op de spelersbus al had mogen voetballen. De organisatie wil graag duidelijke richtlijnen voor soortgelijke incidenten in de toekomst.