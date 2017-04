Voetbal

Voetbal Messi mag zijn verhaal doen bij strafcommissie FIFA na schorsing Lionel Messi mag zich op 4 mei melden bij de disciplinaire commissie van wereldvoetbalbond FIFA. De Argentijnse sterspeler is geschorst bij de nationale ploeg voor het beledigen van een assistent-scheidsrechter en is in beroep gegaan.