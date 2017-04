Ajax start met Van de Beek en zonder Dolberg tegen Schalke 04

De 19-jarige Van de Beek vervangt op het middenveld de geschorste Lasse Schöne. Hakim Ziyech en Davy Klaassen completeren de middenlinie van trainer Peter Bosz.

Bosz acht Dolberg, die een maand aan de kant stond door een liesblessure, nog niet klaar voor een basisplaats. Betrand Traoré is net als in de afgelopen weken de spits van Ajax. De aanvaller uit Burkina Faso scoorde zaterdag in de Eredivisiewedstrijd tegen NEC twee keer (1-5).

Amin Younes begint links voorin en op rechts krijgt Justin Kluivert de voorkeur boven David Neres, die tegen NEC nog mocht starten. Achterin kiest Bosz zoals verwacht voor Joël Veltman, Davinson Sanchez, Nick Viergever en Daley Sinkgraven.

Net als doelman Andre Onana is Sanchez bij een gele kaart geschorst voor de return volgende week in Gelsenkirchen.

Bij Schalke 04, dat tiende staat in de Bundesliga, begint Klaas-Jan Huntelaar op de bank. Guido Burgstaller is de spits van de ploeg van Markus Weinzierl, omdat Eric Maxim Choupo-Moting ontbreekt door een blessure.

2003

De wedstrijd tussen Ajax en Schalke 04 begint donderdag om 21.05 uur in de Arena en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. Ook bij de drie andere kwartfinales klinkt op dat tijdstip het eerste fluitsignaal.

Het duel met Schalke is de eerste kwartfinale van Ajax sinds 2003. De laatste keer dat de Amsterdammers de halve finale haalden in Europa was in 1997.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Traoré, Younes.

Opstelling Schalke 04: Fährmann; Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac; Goretzka, Meyer, Bentaleb; Caligiuri, Burgstaller, Schöpf.