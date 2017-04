Karsdorp verlengt contract bij Feyenoord tot medio 2021

De 22-jarige Karsdorp debuteerde in de zomer van 2014 in het eerste elftal van de Rotterdammers en maakte een halfjaar geleden zijn debuut in Oranje.

"Dat Rick dit seizoen zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal zegt alles over de ontwikkeling die hij ook dit seizoen weer doormaakt", aldus technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord. "De beloning, in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract, heeft hij zelf afgedwongen."

Karsdorp groeide in de afgelopen twee jaar uit tot een van de sterkhouders van de huidige koploper van de Eredivisie. "We zijn blij dat Rick zelf ook voldoende perspectief ziet bij Feyenoord en dat bevestigt met het tekenen van dit contract."

De momenteel geblesseerde Zuid-Hollander speelt al sinds de E-junioren voor Feyenoord. In oktober van het afgelopen jaar mocht hij van de toenmalige bondscoach Danny Blind voor het eerst zijn opwachting maken in het Nederlands elftal, in de met 4-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland in De Kuip.

Door een knieblessure kan Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst dit seizoen wellicht geen beroep meer doen op Karsdorp, die uitviel in de verloren Klassieker bij Ajax (2-1).

Van Beek

Een andere verdediger van de Rotterdammers, Sven van Beek, is donderdag met succes geopereerd aan zijn voet. "Heel blij met deze grote stap op weg naar mijn herstel", schrijft de 22-jarige stopper op Twitter. "Ik kom sterker terug."

Van Beek maakte dit seizoen nog geen minuten voor het eerste elftal, maar zag onlangs wel zijn contract verlengd worden door Feyenoord.

