Berlusconi verkoopt AC Milan definitief aan Chinese investeerders

Berlusconi, die sinds 1986 eigenaar was, ging vorig jaar al akkoord met de verkoop van 'zijn' club voor 740 miljoen euro, maar de afronding van de deal liet geruime tijd op zich wachten omdat het beloofde geld vanuit Azië lang uitbleef.

Met zijn familiebedrijf Fininvest had de 79-jarige Berlusconi, oud-premier van Italië, 99,9 procent van de aandelen in bezit. Die komen nu allemaal in handen van het in Luxemburg gevestigde Rossoneri Sports Investment Lux, een consortium van voornamelijk Chinese investeerders.

Vorig jaar viel ook stadgenoot Internazionale al in Chinese handen. De 'Nerazzurri' profiteren op sportief gebied tot dusver echter nauwelijks van de Aziatische investeringen.

AC Milan raakte de afgelopen jaren mede door financiële problemen de aansluiting met de Italiaanse top kwijt. Eind december pakten de 'Rossoneri' met de nationale Super Cup hun eerste prijs in vijf jaar tijd.

29 prijzen

AC Milan werd in het verleden achttien keer kampioen van Italië, waarvan de laatste keer in 2011. Daarnaast werd de Europa Cup I of Champions League zeven keer gewonnen. Dat gebeurde elf jaar geleden voor het laatst. In totaal pakte de club 29 prijzen onder Berlusconi.

Momenteel staat de ploeg van trainer Vincenzo Montella op de zesde plaats met 57 punten uit 31 wedstrijden. Het gat met koploper Juventus bedraagt twintig punten.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A