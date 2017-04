Spits Dybala verlengt contract bij Juventus tot medio 2022

Dybala (23) had dinsdag met twee doelpunten een groot aandeel in de winst op FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League (3-0).

Juventus betaalde in 2015 een transfersom van 32 miljoen euro aan Palermo voor de aanvaller. Dybala maakte in zijn eerste seizoen voor de 'Oude Dame' negentien doelpunten in de Serie A, dit jaar staat de teller op acht treffers.

De zesvoudig Argentijns international won vorig jaar met Juventus zowel het landskampioenschap als de Coppa Italia.

Palermo ontvangt zoals afgesproken nog eens 8 miljoen euro van de Italiaanse kampioen nu Dybala heeft bijgetekend.

Zes punten

Momenteel staat Dybala met Juventus aan kop in de Serie A. De topclub uit Turijn, die in de voorgaande vijf jaar steeds de landstitel pakte, verdedigt met nog zeven duels te gaan een marge van zes punten op nummer twee AS Roma.

De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat op 2 juni in de finale van de Coppa Italia, waarin Lazio de tegenstander is. De return tegen Barcelona in de kwartfinales van de Champions League is woensdag.

