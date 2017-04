KNVB-voorzitter Van Praag verdedigt uitspraken over Feyenoord

Voetbal

Voetbal Tuchel hekelt beslissing UEFA om gestaakt duel dag later in te halen Thomas Tuchel was woensdagavond trots op zijn spelers ondanks de 2-3 nederlaag tegen AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League. De coach van Borussia Dortmund had echter liever gezien dat de dinsdag gestaakte wedstrijd op een later moment was ingehaald.