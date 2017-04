Emotionele Dortmund-spelers begrijpen niets van besluit UEFA

De wedstrijd werd dinsdag uitgesteld na explosies bij de Duitse spelersbus. Toen de spelers en staf van Dortmund van het hotel naar het stadion wilden reizen, ontploften er drie explosieven langs de route.

Verdediger Marc Bartra raakte daarbij lichtgewond en later werd een verdachte islamiet opgepakt. De UEFA besloot om het Champions League-duel een dag later om 18.45 uur in te laten halen.

Sokratis Papastathopoulos had na de wedstrijd zichtbaar moeite om zijn tranen te bedwingen. "We zijn geen dieren, maar mensen met familie en kinderen", zei de verdediger van Dortmund. "In mijn hoofd was geen ruimte voor deze wedstrijd."

Marcel Schmelzer was eveneens kritisch op het besluit van de UEFA. "Ons is niets gevraagd. Terwijl het toch om ons gaat en niet om de mensen die in hun kantoor de beslissingen hebben genomen."

Geluk

Middenvelder Nuri Sahin gaf toe dat hij er net als veel medespelers met zijn gedachten niet helemaal bij was tegen Monaco in het Signal Iduna Park.

"We wisten dat het niet eenvoudig zou worden om ons op de wedstrijd te concentreren. We zijn allemaal mensen. Wat gebeurd is, wens ik niemand toe", zei de voormalig Feyenoorder woensdag tegen Duitse media.

"Toen ik dinsdag thuiskwam en mijn vrouw en zoon in de deuropening zag staan, realiseerde ik hoeveel geluk we hebben gehad."

Weigl

Ploeggenoot Julian Weigl reageerde eveneens emotioneel. "Het was heel moeilijk voor ons. De meeste jongens hadden net als ik weinig geslapen", aldus de 21-jarige middenvelder.

"Er is geen voorgeschreven manier waarop je ermee kan omgaan. Ikzelf heb geprobeerd tijd door te brengen met mijn familie."

Borussia Dortmund stond bij rust al met 0-2 achter tegen Monaco, maar hield in de tweede helft de schade nog enigszins beperkt. De return is woensdag om 20.45 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League