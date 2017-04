Robben verliest met Bayern van Real in kwartfinale Champions League

Bayern opende na 25 minuten nog wel de score via Arturo Vidal. De Chileense middenvelder kreeg vlak voor rust de uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar zijn strafschop ging hard over.

Real Madrid kwam sterk uit de kleedkamer en tekende twee minuten na rust voor de gelijkmaker via Cristiano Ronaldo. Bayern werd vervolgens verder teruggedrongen en moest het de laatste dertig minuten bovendien doen met tien man nadat Javi Martinez zijn tweede gele kaart kreeg.

De druk van Real nam toe en resulteerde uiteindelijk ook in de 1-2. Ronaldo bezorgde de bezoekers na 77 minuten de zege met zijn honderdste Europese doelpunt in clubverband. De Portugees is de eerste speler ooit die deze mijlaal bereikt.

Bayern moest het tegen Real stellen zonder clubtopscorer Robert Lewandowski. De Poolse spits had nog te veel last van een schouderblessure en werd vervangen door Thomas Müller.

Robben stond wel aan de aftrap en speelde zijn honderdste Europese wedstrijd. Daarnaast keerde Manuel Neuer terug onder de lat bij Bayern na een voetblessure.

Benzema

De Duitse doelman kreeg bij zijn rentree onder de lat genoeg te doen, want de beste kansen in de beginfase waren voor Real Madrid. Cristiano Ronaldo kreeg na een kwartier al een mogelijkheid via een vrije trap (over), maar de beste kans was voor Karim Benzema. De Franse spits zag zijn kopbal via de onderkant van de lat uit de doelmond verdwijnen.

Bayern nam daarna weer iets meer het initatief en de eerste echte grote kans was ook direct raak. Uit een corner van Thiago kopte Vidal na 25 minuten fraai binnen. Een kwartier later was de middenvelder weer met het hoofd gevaarlijk, maar dit keer wist hij een voorzet van Robben niet tot doelpunt te promoveren.

Vlak voor rust kreeg Bayern een nog veel betere mogelijkheid op de 2-0, toen scheidsrechter Nicola Rizzoli naar de stip wees na vermeend hands van Dani Carvajal. Uit de herhaling bleek echter dat de verdediger de bal op zijn borst kreeg. Vidal verzuimde echter te scoren door de bal hard over het doel van Keylor Navas te schieten.

Ronaldo

Waar Bayern in de eerste helft nog goed weerstand bood aan Real Madrid, was het de ploeg van trainer Zinedine Zidane die na rust verreweg de sterkste was. Ronaldo bezorgde zijn ploeg een droomstart in het tweede bedrijf door na 47 minuten een voorzet van Carvajal op fraaie wijze binnen te werken.

De gelijkmaker zorgde voor nieuw elan bij Real Madrid, dat Bayern steeds meer onder druk zette. Na 55 minuten leek Gareth Bale zijn ploeg van dichtbij op een 1-2 voorsprong te koppen, maar Neuer voorkwam een nieuw Madrileens doelpunt met een katachtige redding.

Na het moeizame begin van de tweede helft kreeg Bayern na 61 minuten nog een tegenslag te verwerken. Martinez moest het veld verlaten na zijn tweede gele kaart, waardoor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met tien man verder moest. Real Madrid ging verder waar het gebleven was en kreeg diverse kansen op de voorsprong.

Neuer hield Bayern lang op een gelijkspel, maar moest na 77 minuten alsnog capituleren. Na een voorzet van invaller Marco Asensio tikte Ronaldo de bal in het doel. Bayern was niet meer bij machte om de gelijkmaker te forceren en mocht uiteindelijk niet klagen over de 1-2 nederlaag.

Bekijk de uitslagen in de Champions League