NEC stopt met adviseur Hoekman na forse kritiek op Hyballa

Hoekman haalde in een interview met Voetbal International hard uit naar de hoofdcoach van NEC. De adviseur stelde onder meer dat Hyballa door zijn gedrag langs de lijn "een karikatuur is geworden".

"Het vele wisselen van spelers en systemen is het vertrouwen niet ten goede gekomen. Ik kan me voorstellen dat je dan als club maatregelen neemt, al is het erg kort voor het einde van het seizoen", aldus Hoekman.

NEC meldt woensdag op de site dat het afstand neemt van de gedane uitspraken. "Al meerdere keren heeft Hoekman, zonder de club daarin te kennen, uitspraken gedaan die het algemeen belang van de club schaden", zo schrijft de Eredivisionist in een statement.

"Daarnaast vinden we het gekozen moment van dit interview onacceptabel en werd ook dat niet met de club afgestemd. De club kiest ervoor om geen advies meer in te winnen bij Hoekman en beraadt zich over het vervolg."

Technisch manager

De verstandhouding tussen Hoekman en NEC liep eerder dit seizoen al de nodige schade op. De oud-speler van de club begon in de zomer als technisch manager, maar werd na twee maanden uit zijn functie gezet.

Naar verluidt botste Hoekman al snel met diverse partijen binnen de club. Dat was voor NEC reden om hem op non-actief te stellen.

NEC gaat het sportief ook niet voor de wind. De ploeg van Hyballa verloor tien van de laatste elf competitiewedstrijden en bezet momenteel de zestiende plek in de Eredivisie met 28 punten.

