Schalke 04 kiest voor counter tegen Ajax in Europa League

"Ajax heeft veel zelfvertrouwen en is bezig met een goede serie. We willen verdedigend stabiel zijn en voor gevaar zorgen als we kunnen omschakelen", aldus de coach van Schalke woensdag op de persconferentie.

Weinzierl vertelde woensdag vlak voor de training van zijn ploeg in de Arena dat Sead Kolasinac waarschijnlijk kan spelen tegen Ajax.

Voor Eric Maxim Choupo-Moting komt het eerste duel in de kwartfinale te vroeg. De buitenspeler liep zaterdag een knieblessure op tijdens het gewonnen duel met VfL Wolfsburg (4-1).

Weinzierl liet zich op de persconferentie vergezellen door Klaas-Jan Huntelaar, van 2006 tot 2008 speler van Ajax. De spits liet zich positief uit over de ploeg van trainer Peter Bosz.

"Ze combineren handig vanuit de defensie naar voren en zijn erg technisch. Ze proberen de wedstrijd altijd te domineren", zei de 33-jarige spits, die bij Schalke 04 hoogstwaarschijnlijk niet in de basis staat.

Terugkeer

Huntelaar beschikt over een aflopend contract bij de club uit Gelsenkirchen en wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De 76-voudig international herhaalde echter dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst.

Weinzierl is hoe dan ook blij met de inbreng van zijn aanvaller. "Huntelaar doet hard zijn best op de training, ook al is hij nu niet zeker van een basisplek. Zijn waarde voor het team is duidelijk voor mij."

De heenwedstrijd in de Europa League tussen Ajax en Schalke 04 begint donderdagavond om 21.00 uur in de Arena. De return staat een week later op het programma en begint op hetzelfde tijdstip.

Bekijk het programma in de Europa League