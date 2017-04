Dolberg fit genoeg voor duel met Schalke 04, Riedewald ontbreekt

Dolberg kampte de laatste weken met een liesblessure en was zodoende een twijfelgeval. De spits doorstond woensdag met succes de laatste training van Ajax in de Arena.

Eerder zei trainer Peter Bosz al dat hij Dolberg alleen zou selecteren als hij honderd procent fit is. De afgelopen weken werd Dolberg in de spits vervangen door Bertrand Traoré.

Jairo Riedewald en Heiko Westermann ontbreken in de selectie. Eerder op de persconferentie noemde Bosz Riedewald nog als mogelijke vervanger van de geschorste Lasse Schöne.

Schöne

De Deen kreeg in de vorige ronde geel tegen FC Kopenhagen en is geschorst. Zaterdag tegen NEC (5-1 winst) werd Schöne halverwege vervangen door Donny van de Beek.

"Hij kan tegen Schalke weer op de positie van Schöne spelen", vertelde Bosz. "Tegen NEC ging dat ook goed, al heb ik na de wedstrijd wel met hem gesproken over dingen die beter kunnen. Dat is ook normaal bij een jongen van 19 jaar. Bovendien kunnen Frenkie de Jong en Carel Eiting Schöne ook vervangen. We zullen morgen zien wie er spelen."

Bosz gaat in ieder geval geen rekening met spelers die op scherp staan. Doelman André Onana en verdedigers Kenny Tete, Davinson Sanchez en Nick Viergever zijn bij een gele kaart geschorst voor de return in de Veltins Arena. "Daar kijk ik niet naar. Ik stel de spelers op die in mijn ogen het beste elftal vormen."

Grote club

De wedstrijd tegen Schalke 04 is het eerste duel van Ajax in een Europese kwartfinale sinds 2003. Bosz denkt dat de Amsterdammers nog verder kunnen komen, maar hij schat de nummer tien van de Bundesliga wel veel hoger in dan FC Kopenhagen, dat in de Arena met 2-0 werd verslagen.

"Schalke is een grote club uit een groot voetballand. Kopenhagen en Ajax lagen qua speelstijlen ver uit elkaar, bij Schalke en Ajax is dat anders. Schalke kan ook heel goed voetballen. Het wordt een interessante wedstrijd."

De eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League begint donderdag om 21.05 uur in de Arena en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De return is een week later in Gelsenkirchen op hetzelfde tijdstip.