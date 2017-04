Jörgensen hervat groepstraining Feyenoord, El Ahmadi traint apart

Jörgensen kreeg kort voor de wedstrijd in het MAC3Park Stadion weer last van een beknelde zenuw in zijn onderrug. Die zenuw zorgde er een week eerder ook al voor dat hij al vroeg uitviel in de Klassieker in de Arena tegen Ajax (1-2).

De kans lijkt groot dat Jörgensen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht wel weer in actie kan komen.

Ook Terence Kongolo lijkt zijn rentree te gaan maken tegen FC Utrecht. De verdediger stond de afgelopen maand aan de kant met een bovenbeenblessure en werd vervangen door linksback Miquel Nelom. Maandag speelde Kongolo al een helft mee bij Jong Feyenoord tegen Jong ADO Den Haag.

Karim El Ahmadi trainde woensdag nog apart. Hij werd in de slotfase tegen PEC gewisseld wegens liesklachten. Rick Karsdorp staat vanwege een beschadigde meniscus voorlopig aan de kant. Het is onzeker of hij dit seizoen nog in actie kan komen.

Ajax

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler. De Rotterdamse koploper zag de voorsprong op Ajax de afgelopen weken slinken van zes tot één punt. Er zijn nog vier speelronden te gaan in de Eredivisie.

Ajax speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen sc Heerenveen. PSV, dat vijf punten minder heeft dan Feyenoord, treft zaterdag om 19.45 uur ADO Den Haag in het Kyocera Stadion.