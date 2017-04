'Ontslag bondscoach heeft EK-voorbereiding voetbalsters niet verstoord'

"Vanaf dag één loopt het al goed", stelt Van Veendendaal in gesprek met NUsport over de samenwerking met de nieuwe bondscoach Sarina Wiegman en haar assistent Foppe de Haan.

Zij werden in januari aangesteld bij de Nederlandse voetbalsters, nadat bondscoach Arjen van der Laan een maand eerder was ontslagen door de KNVB.

Volgens Van Veenendaal zijn die veranderingen in de technische staf minder dan een jaar voor de start van het EK geen afleiding voor de spelersgroep.

"De huidige staf is natuurlijk niet helemaal nieuw. Sarina kenden we al als assistent, die is er al een hele tijd bij, net als Foppe eigenlijk. Het verstoort de voorbereiding niet, omdat het vanaf het begin goed gaat."

Ontwikkelen

De Oranjevrouwen hebben inmiddels al acht oefenwedstrijden gespeeld onder leiding van Wiegman. Daarvan werden er zes gewonnen, terwijl de ploeg nederlagen moest slikken tegen Australië en Frankrijk.

De voetbalsters herstelden zich dinsdagavond in Doetinchem met een 4-0 overwinning op IJsland op overtuigende wijze van de 1-2 nederlaag van afgelopen vrijdag tegen de Franse vrouwen.

Van Veenendaal is tevreden over het spel van haar ploeg tegen IJsland, al ziet ze ook nog voldoende ruimte voor verbetering richting het EK.

"Tegen IJsland hebben we veel kansen gecreëerd, we hadden onszelf nog wat meer moeten belonen", stelt de keepster van Arsenal. "Maar ik denk dat 4-0 tegen een aardige tegenstander niet verkeerd is."

Ook het verloren oefenduel met Frankrijk was nuttig volgens Van Veenendaal. "Frankrijk maakte tegen ons meer het spel, dat soort tegenstanders gaan er zeker nog komen. Maar we zullen ook nog tegenover landen staan waarbij we, zoals tegen IJsland, zelf het spel moeten maken. Dit soort wedstrijden zijn er om ons spel verder te ontwikkelen."

Support

Hoewel de wedstrijden tegen Frankrijk en IJsland onderdeel waren van de oefencampagne in aanloop naar het EK, van 16 juli tot 6 augustus in Nederland, wil Van Veenendaal niet te zwaar tillen aan de resultaten. "We hadden vrijdag nog honderd dagen te gaan tot het EK en die gaan we ten volle benutten."

Met het oog op het eindtoernooi in eigen land was de keepster zeer blij met de grote steun die haar ploeg kreeg bij de laatste twee interlands. Vrijdag zaten er in Utrecht meer dan tienduizend toeschouwers in De Galgenwaard, een record voor een vriendschappelijk duel.

"Het is fantastisch om in Nederland te spelen op dit moment. Als je de fans vrijdag en vanavond weer ziet, dat is gewoon geweldig. Het is supermooi dat we zo veel support krijgen."

"Als je op het veld staat, ben je natuurlijk bezig met de wedstrijd, maar dat zo veel mensen de moeite nemen om te komen kijken, is fantastisch. Ik hoop dat het er nog veel meer worden en dat ze nog meer kabaal gaan maken, en wij willen ze een reden geven om dat kabaal te blijven maken."

Japan

De Oranjevrouwen hervatten de voorbereiding op het EK in eigen land op 9 juni tegen Japan. Op 16 juli staat de openingswedstrijd van de Europese titelstrijd tussen Nederland en Noorwegen op het programma in de Utrechtse Galgenwaard.

De ploeg van Wiegman neemt het in de groepsfase van het toernooi tevens op tegen Denemarken (20 juli) en België (24 juli). Tijdens het EK van 2009 bereikten de Oranjevrouwen de halve finale, de beste prestatie op een Europese eindronde tot dusver.