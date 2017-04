Munsterman maakt zichzelf 'talloze verwijten' maar heeft geen spijt

"Alle beslissingen heb ik op die momenten met de juiste intenties genomen voor FC Twente", zegt Munsterman woensdag in De Telegraaf. "Wel maak ik mezelf talloze verwijten over van alles in die twaalf jaar FC Twente."

De nu 66-jarige bestuurder was van 2004 tot 2015 voorzitter van FC Twente. Hij leidde de Tukkers in 2010 naar de enige landstitel uit de clubgeschiedenis, maar hij vertrok door de achterdeur uit de Grolsch Veste.

FC Twente raakte aan het eind van zijn voorzitterschap door torenhoge ambities in grote financiële problemen en moest gered worden door de gemeente Enschede. De club raakte vorig jaar bijna zijn licentie kwijt.

Munsterman heeft nu samen met schrijver Frank Krake het boek Rood Bloed geschreven over zijn tijd bij Twente. "Om de periode af te sluiten, maar ook om te laten zien hoe het zover is gekomen: positief en negatief. Met alle cijfers erbij, onderbouwd, want er is veel gezegd en geschreven. Soms waar, soms half waar en soms volkomen onjuist."

Gaspedaal

Volgens Munsterman komt het woord 'spijt' "niet vaak voor" in Rood Bloed. "Maar als je alles bij elkaar optelt in het boek kom je tot zo'n veertig zaken, waarbij ik achteraf zeg: had ik niet moeten doen of anders moeten aanpakken."

"Belangrijkste: na de landstitel in 2010 had ik op de rem moeten trappen in plaats van op het gaspedaal."

"Die titel kwam één of twee seizoenen te vroeg, maar vanaf dat moment hebben we een verwachtingspatroon geschapen dat historisch gezien voor FC Twente en qua agglomeratie rond Enschede niet paste."

Kritisch

Eerder deze week wist Tubantia al de hand te leggen op het boek van Munsterman. Verschillende ex-bestuursleden die een rol spelen in de memoires waren in een reactie tegen de regionale krant zeer kritisch op hun oud-collega.

Zo zei oud-directeur Gerald van den Belt: "Ik heb niks van het boek gelezen en ga dat ook niet doen, maar heb begrepen dat hij volhardt in zijn lezing dat er allemaal niks aan de hand was."

"Beter had ie een boek geschreven over hoe succesvol hij de club opgebouwd heeft tot een kampioen van Nederland. En het laatste hoofdstuk, de periode vanaf 2011, had ie af moeten doen met 2 woorden: mea culpa."

Munsterman verzet zich tegen het beeld dat hij in het boek zichzelf vrijpleit en anderen de schuld geeft van de problemen in zijn laatste periode bij Twente. "Dat er een beeld wordt gecreëerd dat ik aan zelfbeklag doe en ik anderen de schuld in de schoenen schuif, is wel weer typerend."

"Hoewel ik gewend ben aan dat 'framen' van Joop Munsterman dacht ik juist een waarheidsgetrouwe retrospectie te geven. Het stelt teleur dat zoiets niet wordt opgepakt."