Arrabal volgt Jorritsma op als teammanager Nederlands elftal

Het vertrek van Jorritsma riep veel weerstand op binnen de spelersgroep van Oranje. De spelersraad vroeg een gesprek aan met technisch directeur Hans van Breukelen om de teammanager te behouden.

De voetbalbond deed de 68-jarige oud-hockeyer daarna toch een nieuw voorstel, maar beide partijen werden het niet eens over de voorwaarden.

Arrabal (48) volgt Jorritsma per 1 december op. Hij werkt al sinds 2001 bij de KNVB en is sinds 2006 teammanager bij Jong Oranje. Daarnaast is Arrabal coördinator van de overige nationale jeugdselecties.

In de komende maanden wordt Arrabal door Jorritsma ingewerkt in zijn nieuwe functie.

De eerstvolgende interland van Oranje is een oefenduel op 31 mei in en met Marokko. Op 4 juni staat er een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust op het programma. Vijf dagen later speelt Nederland een WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Luxemburg.