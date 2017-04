Ook KNVB-directeur Van Breukelen gunt Feyenoord kampioenschap

Van Breukelen beseft dat hij zich op glad ijs begeeft met zijn openbaring, maar trekt zich daar voor de camera van de NOS weinig van aan.

"Het klinkt gek, maar persoonlijk zou ik het Feyenoord nu wel gunnen om kampioen te worden", zei de technische man van de voetbalbond bij amateurclub VV Berkum.

De Jong kwam eerder onder vuur te leggen vanwege dergelijke uitspraken, weet ook Van Breukelen. De directeur is zich er naar eigen zeggen ook van bewust dat hij in zijn functie geacht wordt objectief te zijn. "En toch zeg ik het wel, omdat ik ook gewoon een mens ben die van voetbal houdt en ziet wat er om hem heen gebeurt."

Van Breukelen doelt daarmee op de behandeling van Feyenoord-directeuren Eric Gudde en Martin van Geel, die de laatste jaren veel kritiek over zich heen gekregen hebben.

"Wat is er niet met die mensen gebeurd door de jaren heen?", vraagt de oud-international zich af. "Wat zijn die neergezet. Wat zijn die op een schandalige wijze benaderd. Alleen al voor hen en ook voor Dirk Kuijt hoop ik dat Feyenoord het redt."

Van Breukelen was als keeper tien jaar lang actief bij PSV. Bij de Eindhovense club zat hij in de raad van commissarissen, totdat hij vorige zomer naar de KNVB vertrok.

De Jong

Twee maanden geleden uitte De Jong zich in soortgelijke bewoordingen in zijn column op de KNVB-site. De beoogde directeur zei destijds te hopen dat Feyenoord van PSV zou winnen in De Kuip. "Ik zal thuis duimen voor Feyenoord. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat."

Op de bijeenkomst bij VV Berkum zei Van Breukelen ook al bereid te zijn plaats te maken voor Louis van Gaal. "Louis móet binnen de KNVB een functie krijgen. Hij kan als trainer terugkeren of als adviseur. Zelfs als het ten koste gaat van mijn eigen functie dan zeg ik nog: 'Ga je gang, Louis'. Want we hebben hem gewoon nodig."

Met nog vier competitiewedstrijden voor de boeg bezet Feyenoord nog altijd de koppositie in de Eredivisie, met één punt voorsprong op naaste belager en aartsrivaal Ajax.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie