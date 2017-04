NAC-trainer Vreven verlengt contract tot medio 2018

De vorige verbintenis van Vreven, die in januari de ontslagen Marinus Dijkhuizen opvolgde, liep na dit seizoen af. In zijn nieuwe contract is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Onder leiding van Vreven is NAC na een wisselvallig begin opgeklommen naar de zevende plaats in de Jupiler League. De Bredase club is dicht bij een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie en de clubleiding is dan ook tevreden.

"Stijn beschikt over goede leiderschapskwaliteiten om de jonge spelersgroep verder te ontwikkelen en om ze te motiveren om optimaal te presteren", zegt technisch directeur Hans Smulders.

"Daarnaast sluit zijn karakter goed aan bij hetgeen onze achterban graag ziet. Er bestaat bij ons dan ook geen enkele twijfel dat hij ook op de lange termijn de ideale man is om onze doelstellingen te verwezenlijken."

Lange termijn

De contractverlenging komt niet als een verrassing. Vorige week meldde NAC al dat de club in onderhandeling was met Vreven en de trainer is blij dat de handtekeningen nu zijn gezet.

"Prachtig dat de club zo tevreden is met mijn manier van werken dat er is besloten om met elkaar verder te gaan, ongeacht het eindresultaat dit seizoen", aldus Vreven. "Dat zegt wel iets over de werkwijze bij deze club en de langetermijnvisie waar we met elkaar in geloven."

Toch denkt de oud-speler van FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag, nu vooral aan de korte termijn. "We moeten zorgen dat we ons, liefst met een zo goed mogelijke uitgangspositie, plaatsen voor de play-offs en dat wij ons goed voorbereiden om te pieken op het moment dat het er echt om gaat. Alles staat de komende tijd in het teken van de strijd om promotie naar de Eredivisie."

Vrijdag komt NAC weer in actie. Om 20.00 uur spelen de Bredanaars uit tegen Helmond Sport. Afgelopen vrijdag verloor de ploeg van Vreven thuis met 0-2 van SC Cambuur.

