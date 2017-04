Rus Karasev fluit Europa League-duel tussen Ajax en Schalke 04

De Europese voetbalbond UEFA wees de 37-jarige Moskoviet aan voor de wedstrijd in de Arena.

Karasev was vorig jaar actief op het EK in Frankrijk en floot in het verleden één keer eerder een Europees duel van een Nederlandse club.

In het seizoen 2011/2012 was hij de arbiter toen PSV in de groepsfase van de Europa League een 0-1 zege boekte op bezoek bij Hapoel Tel Aviv.

Karasev was drie jaar geleden ook de scheidsrechter bij de met 2-0 verloren oefeninterland van het Nederlands elftal in Bari tegen Italië.

Karasev leidde vooralsnog 66 internationale wedstrijden. Hij gaf daarin 219 keer geel en stuurde veertienmaal een speler met een rode kaart van het veld.

Ajax-Schalke 04 begint donderdag om 21.05 uur in Amsterdam. De return is een week later in Gelsenkirchen op hetzelfde tijdstip.

