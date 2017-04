Enrique schat Juventus net zo sterk in als in Champions League-finale 2015

"Het huidige Juventus is kwalitatief vergelijkbaar met de ploeg van 2015", aldus Enrique, die twee jaar geleden ook al trainer was van Barcelona dat 'Juve' toen in de eindstrijd in Berlijn met 3-1 versloeg.

Dinsdagavond staan beide ploegen in Turijn opnieuw tegenover elkaar in het eerste kwartfinaleduel. Volgende week is de return in Camp Nou. Volgens Enrique speelt de finale van 2015 nu geen rol meer.

"Dat ligt redelijk ver achter ons. Ik kijk liever naar het huidige Juventus, zeker in eigen stadion zijn ze in vorm. We moeten op onze hoede zijn."

Fouten

Juventus won dit seizoen in de Serie A, de Coppa Italia en de Champions League al zijn thuiswedstrijden. Zaterdag werd in het Juventus Stadium Chievo met 2-0 verslagen. Barcelona werkt met minder vertrouwen toe naar het duel in Turijn, nadat de Catalanen zaterdag met 2-0 onderuit gingen bij Malaga.

Enrique benadrukt echter dat zijn ploeg verdiende te winnen in adio La Rosaleda. "De uitslag was geen eerlijke afspiegeling van de wedstrijd. We speelden beter dan Malaga, maar soms zijn kleine fouten genoeg om te verliezen."

De wedstrijd tussen Juventus en FC Barcelona begint dinsdag om 20.45 uur in Turijn en staat onder leiding van de Poolse arbiter Szymon Marciniak.

Het duel is live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Borussia Dortmund-AS Monaco te zien.

