Huntelaar denkt dat Schalke 04 in het voordeel is tegen Ajax

"Ik begrijp wel dat de mensen hier bij Schalke het een betere loting vinden dan bijvoorbeeld Manchester United of Olympique Lyon. Maar ik zou zelf nooit te vroeg juichen. We moeten het eerst laten zien", zegt Huntelaar twee dagen voor de heenwedstrijd donderdag in de Arena in De Telegraaf.

"Wat ik bij de club hoor, is dat men best positief is over het bereiken van de halve finale. Niet dat we Ajax wegblazen, maar normaal gesproken wint een club uit de Bundesliga van een Nederlandse ploeg."

Huntelaar denkt dat het niveauverschil tussen de Bundesliga en de Eredivisie vooral in het fysieke, de duels en het tempo zit. "Al vond ik dat er in Ajax-Feyenoord ook wel een behoorlijk tempo zat. Maar toch is het in Nederland net iets minder intensief."

"Voetballen, dat kunnen de meeste Nederlanders wel. Maar in Duitsland hebben ze het altijd over de 120 kilometer die je als team per wedstrijd bij elkaar moet lopen. En dan nog zo veel sprints."

Voor Huntelaar wordt het treffen in Amsterdam extra speciaal omdat de 33-jarige spits tussen 2006 en 2008 het shirt van Ajax droeg. Hij kwam in die periode tot 105 doelpunten in 136 officiële wedstrijden en verdiende daarmee een transfer naar Real Madrid.

Terugkeer

Huntelaar wordt de laatste tijd weer veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Ook omdat hij dit seizoen nauwelijks op speeltijd kan rekenen bij Schalke 04. "Zoals het nu bij Schalke gaat, is het niet naar tevredenheid. Ik heb een aflopend contract, dus dit is mijn laatste jaar bij Schalke", geeft de 76-voudig Oranje-international te kennen.

Huntelaar weet zelf nog niet waar zijn toekomst ligt. "Wat ik ga doen, zal ik op gevoel beslissen. Ik vind voetballen leuk, maar ik heb vier kinderen en er zijn zo veel andere leuke dingen."

"Ik kan het zeker nog opbrengen en weet dat ik nog een hoog niveau kan halen. Ik zie wel wat er gaat gebeuren, welke aanbiedingen er liggen en dan maak ik een keuze. De kans is groot dat ik lekker in Nederland blijf wonen. Door de zandbak, China of Turkije kan nu al een streep worden gezet."

Het eerste achtstefinaleduel tussen Ajax en Schalke begint donderdag om 21.05 uur in de Arena. De return is een week later in Gelsenkirchen op hetzelfde tijdstip.

Bekijk het volledige programma in de Europa League