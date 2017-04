Wenger noemt nederlaag tegen Crystal Palace 'verontrustend'

"Ik snap dat onze fans teleurgesteld zijn, dat zijn we vanavond allemaal", zei Wenger voor de camera van de BBC.

"De manier waarop we de wedstrijd hebben verloren is erg verontrustend en teleurstellend. Palace was scherp, ze versloegen Chelsea laatst al. Dat bewijst dat ze kwaliteit hebben."

Voor Wenger was het ook maar gissen waarom zijn ploeg tegen de huidige nummer zestien van de Premier League zo matig voor de dag kwam.

"We verloren te veel duels en dat komt ons duur te staan. Er is geen duidelijke verklaring voor. We hebben ons goed voorbereid. Ik denk niet dat mijn spelers niet wilden, maar we verloren duels op beslissende momenten en dat geeft op dit niveau de doorslag."

Champions League

Arsenal is aan een uiterst teleurstellend seizoen bezig en ging op Selhurst Park al voor de achtste keer dit seizoen onderuit. De 'Gunners' moeten er inmiddels ernstig rekening mee houden dat ze volgend kalenderjaar voor het eerst in zeventien jaar tijd niet mee mogen doen aan de Champions League.

Het zorgt ervoor dat de fans van de dertienvoudig landskampioen steeds meer uitgekeken raken op Wenger. Ze eisen het vertrek van de 67-jarige Fransman, die over een aflopend contract beschikt in het Emirates Stadium.

Wenger weigerde daar na afloop van het duel met Crystal Palace vragen over te beantwoorden. "Momenteel krijg ik op elke persconferentie vragen over mijn toekomst, maar vanavond heb ik even geen trek om het daarover te hebben."

"Nu wil ik aandacht besteden aan het teleurstellende resultaat. Wat telt is hoe we presteren op het veld, de spelers en ikzelf. Ik heb het gevoel dat iedereen bij de club daarop is gefocust."

