Ranieri vol lof over opvolger Shakespeare bij Leicester City

De Italiaan gaf maandag bij Sky Sports zijn eerste interview, nadat hij eind februari aan de kant werd gezet bij Leicester vanwege de slechte resultaten. Negen maanden eerder had hij de club naar de eerste landstitel in de clubhistorie geleid.

"Ik wist dat het tweede jaar totaal anders zou verlopen", zei de 65-jarige coach. "Als je de titel hebt gewonnen moeten spelers begrijpen wat er is gebeurd. Ze moeten hun gedachtengang resetten. We zijn geen team dat gewend is om altijd om de titel mee te strijden."

Net op het moment dat Ranieri de boel weer op de rit dacht te hebben, werd hij aan de kant gezet. Dat gebeurde een dag na de 2-1 nederlaag tegen Sevilla in de Champions League.

Keerpunt

"Ik zag dat als een keerpunt. Ik zag in de tweede helft hoe iedereen voor elkaar door het vuur ging. Iedereen streed voor elkaar. Ik geloof dan ook niet dat de spelers mij bewust ten onder hebben laten gaan. Nee, nee, nee."

Onder Shakespeare heeft Leicester de weg naar boven weer ingezet. De ploeg is bovendien nog altijd actief in de Champions League, waarin woensdag het duel in de kwartfinales met Atletico Madrid wacht.

"Ik ben heel, heel blij om mijn spelers te zien spelen in het systeem dat ik ze heb bijgebracht. Ze spelen nog hetzelfde. Als de spelers komend seizoen blijven, zullen ze ook hetzelfde blijven spelen. Het is heel intelligent van Shakespeare om op die manier door te gaan."

