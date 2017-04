VS, Canada en Mexico bevestigen gezamenlijk bid voor WK Voetbal 2026

Het WK van 2026 is de eerste editie van het mondiale eindtoernooi met 48 deelnemende landen. Dat zijn er nu nog 32.

Mexico was in 1970 en 1986 al gastheer van een WK. De VS deed dat in 1994. Canada was in 2015 organisator van het WK voor vrouwen.

"De drie landen hebben individueel al laten zien buitengewoon goed te zijn in het organiseren van een WK'', zei Sunil Gulati, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond bij de presentatie. "Samen zullen we ongetwijfeld voor een ervaring zorgen, die waar doet aan het spel. Zowel voor fans als voor spelers."

Volgens Gulati zullen er tachtig duels in de Verenigde Staten worden gespeeld. De bedoeling is dat Mexico en Canada tien duels krijgen. Gulati benadrukte dat president Donald Trump achter de plannen staat. "Het deed hem heel goed dat Mexico ook een van de organisatoren is."

Beslissing

Een beslissing over waar het WK van 2026 wordt gehouden valt in 2020. Dat had eigenlijk al dit jaar moeten gebeuren, maar vanwege de corruptieschandalen rond de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 is dat uitgesteld.

Het WK van 2018 wordt in Rusland gehouden. Vier jaar later is Qatar de gastheer. Europese en Aziatische bonden zijn daardoor kansloos, waardoor de kans vrij groot is dat de drie landen het WK krijgen toegewezen.