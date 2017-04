VS, Canada en Mexico bevestigen gezamenlijk bid voor WK 2026

Het WK van 2026 is de eerste editie van het mondiale eindtoernooi met 48 deelnemende landen. Dat zijn er nu nog 32.

Van de drie landen heeft alleen Canada geen ervaring met het organiseren van een WK. Mexico was in 1970 en 1986 gastheer, de VS in 1994.

Een beslissing over waar het WK van 2026 wordt gehouden valt in 2020. Dat had eigenlijk al dit jaar moeten gebeuren, maar vanwege de corruptieschandalen rond de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 is dat uitgesteld.

Het WK van 2018 wordt in Rusland gehouden. Vier jaar later is Qatar de gastheer. Europese en Aziatische bonden zijn daardoor kansloos, waardoor de kans vrij groot is dat de drie landen het WK krijgen toegewezen.