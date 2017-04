KNVB bestraft Fortuna Sittard opnieuw met puntenaftrek

Bij een volgende misstap kan Fortuna Sittard de proflicentie verliezen.

In september moest Fortuna ook al drie punten inleveren vanwege het niet behalen van financiële doelstellingen. De Limburgse club staat sinds februari vorig jaar onder curatele van de bond en heeft zich daarom te houden aan een aantal verplichtingen.

Als een Nederlandse profclub zich niet aan die afspraken houdt, volgt eerst een publieke waarschuwing, waarna er drie keer drie punten aftrek volgt. Het laatste stadium is verlies van de licentie.

Fortuna was in beroep gegaan tegen een eerdere mondelinge uitspraak, maar heeft die zaak verloren. Tegen de uitspraak van maandag is geen nieuw beroep nodig.

Teleurgesteld

Clubeigenaar Isitan Gun reageert teleurgesteld op de uitspraak van de KNVB, maar kan zich er alleen bij neerleggen, meldt hij op de website van de club.

"We moeten ermee leven. De beslissing is daar en natuurlijk honoreren we die. Gezien onze positie op de ranglijst, hebben we besloten om de zaak niet voor te leggen aan een rechtbank. Liever concentreren we ons op de toekomst."

Gun verwacht dat het de laatste keer is dat Fortuna wordt bestraft. "Onze huidige financiële situatie is momenteel sterk. We verwachten op korte termijn in categorie II te komen, omdat we voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden."

Door de puntenaftrek zakt Fortuna naar plek zeventien in de Jupiler League. De club van coach Sunday Oliseh verzamelde 32 punten.

De nummer twintig uit de Jupiler League degradeert naar de Tweede Divisie. Achilles'29 staat op dit moment laatste met veertien punten.

