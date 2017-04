Ajax kan tegen Schalke moed putten uit eerdere duels met Duitse clubs

De zeventien thuiswedstrijden die Ajax speelde tegen een Duitse opponent leverden liefst vijftien keer winst op. Slechts één keer werd er verloren en net zovaak was er een gelijkspel.

Alleen in 2004/2005 (2-2 tegen Bayern München in de groepsfase van de Champions League) en 2012/2013 (1-4 tegen Borussia Dortmund, ook in de groepsfase Champions League) werd op eigen bodem niet gewonnen.

Ook als het gaat om het bereiken van de volgende ronde in de knock-outfase kent Ajax een goede historie. Van de vijftien dubbele ontmoetingen met een Duitse club werden er dertien overleefd. Het ging slechts mis tegen Bayern in de Europa Cup I (1980/1981) en Werder Bremen in de UEFA Cup (2006/2007).

Daarnaast is de ploeg van trainer Peter Bosz bezig aan een sterke thuisreeks in de Europa League. Er werd in de Amsterdam Arena al elf keer achtereen niet verloren. In de laatste vijf wedstrijden werd bovendien vier keer geen treffer geïncasseerd.

Slechte herinneringen

Schalke heeft recent slechte herinneringen aan een bezoek aan Nederland. In de laatste vijf uitduels met een Nederlandse club bleven de 'Köningsblauen' zonder zege. De laatste vier gingen verloren.

De twee onmoetingen met een Nederlandse club in een Europese knock-outfase leverden Schalke wel succes op. In 1996/1997 werd Roda JC uitgeschakeld in de UEFA Cup en FC Twente werd in het seizoen 2011/2012 over twee duels verslagen in de Europa League.

Ajax jaagt tegen Schalke op de eerste Europese halve finale sinds het seizoen 1996/1997. Destijds werden de laatste vier in de Champions League bereikt door Atletico Madrid over twee duels uit te schakelen.

Het duel tussen Ajax en Schalke begint donderdagavond om 21.05 uur in de Arena en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De return is een week later in de Veltins Arena in Gelsenkirchen.

Bekijk het programma en de stand in de Europa League