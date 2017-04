Toornstra ziet geen reden tot paniek na nieuwe averij met Feyenoord

De Rotterdammers zagen de voorsprong op achtervolger Ajax met nog vier wedstrijden te gaan slinken tot een punt. Feyenoord beschikt wel over een beter doelsaldo dan de aartsrivaal.

"We moeten het positief blijven bekijken. We staan nog steeds bovenaan en hebben het nog steeds in eigen hand", aldus Toornstra voor de camera van FOX Sports.

De 28-jarige middenvelder probeert het gelijkspel tegen PEC te relativeren. "Er zijn nog vier wedstrijden. We hebben er al 23 gewonnen, dus hebben er nog maar vier te gaan. Dat valt eigenlijk wel mee."

Feyenoord leed in het MAC³PARK stadion voor de derde keer in zes competitieduels puntenverlies. Onlangs liet de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ook punten liggen tegen Sparta Rotterdam (1-0) en Ajax (2-1).

Merkwaardig

Tegen PEC kwam Feyenoord al na een paar minuten op achterstand door een doelpunt van Queensy Menig en binnen een kwartier was het 2-0 door Bram van Polen. In de verloren duels met Sparta en Ajax moesten de Rotterdammers ook een vroege tegentreffer slikken.

"Dit is al de derde keer, ongelooflijk", aldus Toornstra. "Het is heel merkwaardig en we willen dit natuurlijk ook niet, maar het gebeurt wel. Dit is een aandachtspuntje voor de volgende wedstrijd."

Toornstra was wel te spreken over de maner waarop Feyenoord na de achterstand speelde in Zwolle. "Daarna pakten we het wel goed op en misschien hadden we de winst nog wel verdiend. Dit zijn dure punten."

Feyenoord neemt het komende zondag in de 31e speelronde van de Eredivisie thuis op tegen FC Utrecht. Concurrent Ajax speelt op dezelfde dag om 16.45 uur thuis tegen sc Heerenveen.

