Van Boekel: 'We konden onmogelijk zien dat bal over lijn was'

De middenvelder schoot bal van grote afstand tegen de onderkant van de lat, waarna die terug het veld in stuiterde. Uit de herhaling bleek het schot over de doellijn te zijn geweest.

Volgens van Boekel hadden hij en zijn assistent dat onmogelijk kunnen zien. "We zouden een kans hebben gehad als een van m'n collega's op dat moment op de achterlijn zou staan", zei de arbiter bij de NOS na het duel dat met 5-0 werd gewonnen door PSV.

"Dit schot was zo hard en van zo'n grote afstand, dat het voor mij en mijn assistent onmogelijk te zien was of de bal over de lijn was. Bij twijfel kun je geen doelpunt toekennen."

Het schot van Haye belandde achter de doellijn

Begrip

De scheidsrechter had rap in de gaten dat hij het met zijn beslissing bij het verkeerde eind had. "Het is 2017. De bank van Willem II kreeg vrij snel die informatie, hadden wij het idee. Het fijne van de trainer (Erwin van de Looi, red.) was dat hij begrip toonde voor onze situatie. Al is hij op dat moment natuurlijk ook emotioneel."

Als het aan Van Boekel ligt, wordt er snel doellijntechnologie ingevoerd. "Maar het moet wel bekostigd worden. Dit seizoen hebben we wel extreem veel van dit soort momenten. Je baalt dat de wedstrijd niet eerlijk is verlopen. Maar we kunnen onszelf vandaag niets verwijten."

