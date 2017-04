Berghuis: 'Wij voelen ons verantwoordelijk voor heel Rotterdam'

"Het is absoluut spannend, maar ik heb nog veel vertrouwen", zei Berghuis tegenover de NOS.

"We staan niet voor niets bovenaan. We hebben al 72 punten verzameld, het beste doelsaldo en de meeste doelpunten gemaakt. Ik heb vertrouwen in dit team."

Door de remise in het MAC³PARK-stadion bedraagt de voorsprong van Feyenoord op runner-up Ajax nog maar één punt. De Rotterdammers nemen het volgende week zondag in eigen huis op tegen FC Utrecht, terwijl de Amsterdammers het voor eigen publiek opnemen tegen sc Heerenveen.

"We gaan gewoon doorpakken nu", aldus Berghuis. "We mogen het niet meer weggeven en dat realiseren we ons terdege. Vandaag was jammer, maar we zijn nog goed teruggekomen van een 2-0 achterstand."

De 25-jarige aanvaller kon voor de camera echter niet garanderen dat Feyenoord in de resterende vier duels Ajax achter zich houdt. "Ik kan niet zeggen dat we kampioen gaan worden, maar ik kan wel zeggen dat we er alles aan gaan doen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor heel Rotterdam. Wij zijn het aan die mensen verplicht en ook aan onszelf."

Scherp

Berghuis bracht Feyenoord tegen PEC eigenhandig terug in de wedstrijd door beide goals van de bezoekers voor zijn rekening te nemen. De koploper van de Eredivisie stond binnen het kwartier al op een 2-0 achterstand.

"Dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk", verzuchtte de Watford-huurling. "De warming-up was scherp, iedereen sprak in de kleedkamer, we zaten er goed in, maar het is gewoon slecht verdedigd, denk ik."

Het zevende puntenverlies van het seizoen zorgde volgens Berghuis voor de nodige teleurstelling in de kleedkamer van Feyenoord. "'Maar je houdt er nog een punt aan over en je staat nog bovenaan, dus je hebt het nog in eigen hand."

