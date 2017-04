Van Breukelen bereid om functie bij KNVB op te geven voor Van Gaal

"Louis móet binnen de KNVB een functie krijgen", zegt de oud-international zondag tegen De Stentor.

"Hij kan als trainer terugkeren of als adviseur. Zelfs als het ten koste gaat van mijn eigen functie dan zeg ik nog: ‘ga je gang, Louis’. Want we hebben hem gewoon nodig."

Hoewel Van Gaal voor veel kenners de gedroomde opvolger van de ontslagen Danny Blind geldt, lijkt de kans groter dat hij als bestuursvoorzitter aan de slag gaat in de nieuwe organisatiestructuur die de KNVB nog dit jaar wil invoeren.

Van Praag

Eerder liet ook bondsvoorzitter Michael van Praag zich positief uit over een terugkeer van Van Gaal bij het Nederlands elftal. Beide partijen zijn al in gesprek over een functie.

"We hebben twee weken geleden nog samen gegeten. Uiteraard heb ik geregeld contact met Louis, dat lijkt me logisch", zei Van Praag eind maart tegen het AD.

Van Gaal was bondscoach van het Nederlands elftal tussen 2000 en 2002 en later tussen 2012 en 2014. In zijn tweede periode maakte hij indruk.

Oranje bereikte onder leiding van Van Gaal de halve finales van het WK 2014, waarin werd verloren van Argentinië. Nederland won vervolgens van Brazilië in de strijd om de derde plaats.